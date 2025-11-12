Радимов высказался об увольнении Станковича

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поддержал решение «Спартака» уволить Деяна Станковича с поста главного тренера.

«Думаю, что если бы не этот скандал с журналистом на флеш-интервью, то ничего бы не было. А так я думаю, что «Спартак» поступил абсолютно правильно после этой выходки, потому что имидж клуба в данной ситуации гораздо важнее. Это уже перешло все границы. Да и в целом к этому все шло, потому что качество игры красно-белых мы все видели. И я не понимаю, зачем это Станковичу – ругаться на флеш-интервью? Ты такая величина в футболе, зачем ты споришь с журналистом? Но я думаю, что на него уже столько навалилось, что он просто ничего не понимал. К тому же, журналист не спросил ничего провокационного. Это абсолютно не повод для того, чтобы так разговаривать. И самое некрасивое, что за Станковича извинились в клубе, а не он сам признал, что перегнул палку. Мне кажется, это сделало этот момент еще хуже в глазах общественности для Станковича. И в итоге привело к увольнению», – сказал Радимов.

Серб после матча с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ вступил в перепалку с репортером во время флеш-интервью после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое». Позже «Спартак» принес извинения Адаму Ахмадову.