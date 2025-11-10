«Барселона» отреагировала на визит Месси на обновлённый «Камп Ноу»

Пресс-служба «Барселоны» в социальных сетях отреагировала на визит своей легенды Лионеля Месси, в данный момент выступающего за «Интер Майами», на обновлённый стадион «Камп Ноу».

«Ты всегда желанный гость у себя дома, Лео», — сказано в публикации, к которой добавлены эмодзи в виде синего и гранатового сердца.

Напомним, 38-летний Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В составе каталонцев он 10 раз стал чемпионом Испании, семь раз выиграл Кубок Испании, восемь раз Суперкубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и три раза — Клубный чемпионат мира. С 2021 по 2023 год звёздный аргентинец защищал цвета «ПСЖ».

В 2022 году Месси в составе сборной Аргенитны стал победителем чемпионата мира в Катаре.