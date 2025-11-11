Ховард Уэбб поддержал решение арбитра отменить гол «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

Бывший арбитр ФИФА Ховард Уэбб поддержал решение судьи Криса Каваны отменить гол «Ливерпуля» в ворота «Манчестер Сити» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

«Когда Ван Дейк направляет мяч головой вперед, в этот момент мы должны вынести решение о наличии офсайда у Робертсона. Мы знаем, что он не касается мяча, но что он делает? Ну, когда мяч движется к нему, в трёх ярдах от ворот, прямо посередине штрафной площади, он делает это явное движение, чтобы поднырнуть под мяч», — сказал Уэбб на YouTube-канале Match Officials Mic’d Up.

На 38-й минуте встречи Вирджил ван Дейк после подачи с углового от Мохамеда Салаха отправил мяч в сетку ворот «Манчестер Сити» и сравнял счёт. Однако арбитр при помощи VAR отменил гол, посчитав, что защитник Эндрю Робертсон, находившийся в офсайде, своими движениями мешал вратарю.