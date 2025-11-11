Почетный президент РФС призвал обсуждать низкий уровень футболистов

Сейчас необходимо обсуждать не лимит на легионеров российском футболе, а существенное снижение качества уровня игроков. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев согласился отложить ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Сейчас клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

"Надо понять суть проблемы. Лимит возник еще в 2005 году, в моем последнем году в качестве президента РФС. Тогда было на поле пять иностранцев, я исходил из решения конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), который рекомендовал всем национальным ассоциациям, вводящим лимит, схему из пяти иностранцев, не имеющих права играть за сборную страны, где они выступают, и шесть доморощенных игроков, - сказал Колосков. - Дальше начались изменения. Но суть не меняется: как мы ничего не выигрывали, за исключением 2008 года, так и не выигрываем. И даже когда мы играли в еврокубках, мы один раз за пять лет вышли из подгруппы".

"Все это, с моей точки зрения, пустые разговоры, ключевой проблемой российского футбола является не лимит и зарплаты, а плохая тренировочная работа. Если футболист не умеет остановить мяч, не умеет открыться, при каждом единоборстве нарушает правила из-за неправильного расположения к сопернику, то проблема в его технической и тактической готовности, понимании футбола. Диву даешься, сколько бестолковых решений на поле", - добавил он.

"Футбол - это бифштекс, а все вокруг - гарнир"

Колосков призвал проанализировать, где сейчас играет львиная доля выпускников академий клубов РПЛ за последние пять лет. "16 академий выпускают по 20 человек, 320 воспитанников выходят каждый год. Где они играют, насколько соответствует работа академий с теми затратами от клубов? Александр Алаев (президент РПЛ - прим. ТАСС) сейчас доложил о программе развития РПЛ до 2030 года, - продолжил Колосков. - Она хорошая, замечательная, но о футболе там ни слова. Чтобы были хорошие контракты, реализация коммерческих и телеправ, ходил народ, нужен хороший качественный продукт в виде игры. То, о чем было упомянуто, - это гарнир, а основное блюдо - это футболисты и тренеры, их продают-то. Вот этим надо заниматься".

"У нас есть Академия тренерского мастерства при РФС, выпустили специалистов за последние пять лет с лицензией Pro. И где они сейчас работают, какую пользу принесли российскому футболу?" - задался вопросом он.