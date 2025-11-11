Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал, какие команды считает лучшими по итогам первого круга РПЛ.

"Нравится могут все. В спорте лучший тот, кто на первом месте. Сейчас это "Краснодар" и ЦСКА - молодцы", - сказал Черчесов в интервью "Матч ТВ".

После 15 сыгранных туров чемпионата России "Краснодар" под руководством Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 33 очка. "Быки" по дополнительным показателям обходят ЦСКА, у которого аналогичное количество баллов.

Станислав Черчесов в августе этого года возглавил "Ахмат". Грозненская команда на данный момент располагается на 11 строчке с 16 набранными очками. В чемпионате "Ахмат" не выигрывает уже пять матчей подряд.