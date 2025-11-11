Черчесов назвал две лучшие команды первого круга РПЛ
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал, какие команды считает лучшими по итогам первого круга РПЛ.
После 15 сыгранных туров чемпионата России "Краснодар" под руководством Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 33 очка. "Быки" по дополнительным показателям обходят ЦСКА, у которого аналогичное количество баллов.
Станислав Черчесов в августе этого года возглавил "Ахмат". Грозненская команда на данный момент располагается на 11 строчке с 16 набранными очками. В чемпионате "Ахмат" не выигрывает уже пять матчей подряд.