Экс-тренер раскритиковал Неймара

Вандерлей Лушембурго, бывший тренер Неймара в «Сантосе», возглавляющий ныне кипрский АПОЭЛ, раскритиковал футболиста за поведение в матче 33-го тура бразильской Серии А, в котором «Сантос» уступил «Фламенго» (2:3).

© Чемпионат.com

33-летний форвард вышел в стартовом составе впервые за два месяца, получил жёлтую карточку за споры с арбитром на 36-й минуте, а затем раскритиковал судью во время интервью в перерыве. На 85-й минуте Неймар вступил в перепалку с тренером из-за замены. Игрок не стал смотреть матч и ушёл в раздевалку.

«Меня спрашивают о поведении Неймара во время матча с «Фламенго». Настоящий лидер мотивирует команду не только словами, но и делами. Неймар — исключительный игрок, но его лидерские качества наиболее очевидны в его реакции на трудности. Жалобы на судью или преждевременный уход с поля неконструктивны для команды. Чтобы прогрессировать, нужно продолжать бежать, подбадривать товарищей по команде и поддерживать их до самой последней минуты. Быть лидером — значит преобразовывать разочарование в коллективную энергию. Имя важно, но пример ещё важнее. Футбол — командный вид спорта. И те, кто стремится стать лидером, должны вдохновлять других своими делами, а не только словами», — написал Лушембурго в социальной сети.

Неймар вернулся в «Сантос» в январе 2025 года после выступлений за «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль». В сезоне-2025 бразилец принял участие в 15 матчах Серии А и забил три мяча. За пять туров до конца сезона «Сантос» располагается на 17-м месте в зоне вылета с 33 очками, имея игру в запасе. Отставание от спасительного 16-го места составляет два очка.