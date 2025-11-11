"Зенит" контактирует с агентом Головина

Заместитель председателя правления "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал об общении клуба с агентом Александра Головина.

"Мы находимся на связи с Александром Клюевым, агентом Головина, у него есть подопечные игроки в нашей академии. В частности, Даниил Кондаков, еще некоторые талантливые ребята. Так или иначе, мы с ним общаемся, и, естественно, я спрашиваю про Головина: как он играет и какие у него мысли?" - цитирует Аршавина Sports.ru

Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года - в текущем сезоне российский полузащитник провел за монегасков во всех турнирах 9 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

После 12 сыгранных туров "Монако" располагается на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 20 набранными очками и отстает от лидирующего "ПСЖ" на 7 баллов.