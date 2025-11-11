Быстров оценил текущий расклад в турнирной таблице РПЛ

Бывший российский футболист Владимир Быстров ответил на вопрос, какие команды занимают не свои места в турнирной таблице Мир РПЛ. Так, Быстров выделил «Пари НН», московское «Динамо» и «Спартак».

© Чемпионат.com

— Плотность просто сумасшедшая и ещё ничего не ясно. Кто не на своём месте?

— «Пари НН». С таким составом они не имеют права идти на последнем месте. «Динамо», 100%. Ну и «Спартак», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

«Пари НН» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 8 очков после первого круга сезона-2025/2026. «Динамо» — 10-е (17), «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (33).