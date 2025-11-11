Тарпищев о легионерах в «Спартаке»: «Это вопрос системы нашего футбола – посмотрите на «Зенит». Любая команда, претендующая на золото, должна иметь два равных состава»

Шамиль Тарпищев о легионерах «Спартака»: вопрос системы нашего футбола.

Тарпищев высказался о количестве легионеров в «Спартаке»
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о количестве легионеров в «Спартаке».

«Посмотрите на «Зенит». Это вопрос системы нашего футбола. Сейчас два состава россиян не набрать. Любая команда, которая претендует на золото, должна иметь два равных состава. Но российских игроков мало. В этом проблема. Наверное, можно было сделать молодежный состав до 21 года, чтобы меньше игроков терялось. Надо разобраться внутри футбола», – сказал Шамиль Тарпищев.
