Полузащитник ЦСКА отреагировал на слухи об интересе от топ-клубов Европы

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов отреагировал на слухи, что им интересуются топ-клубы Европы. Ранее СМИ утверждали, что молодой россиянин попал в шорт-листы «Бенфики», «Атлетико», «Нюкасла», «Интера», «Ромы», «Лейпцига» и «Аталанты».

— Как реагируете на слухи об интересе со стороны топ‑клубов? Может быть, кто‑то связывался?

— Слухи — это только слухи. Пока не будет чего‑то серьезного, не буду обращать внимания. Можно сказать, что «Барселона» следит, а на деле нет ничего конкретного, она просто следит. Когда будет реальный интерес, предложение, можно будет рассмотреть, принять эту информацию к сведению. А пока это просто разговоры, которые не должны меня отвлекать.

— А в каком чемпионате вы бы хотели себя попробовать?

— Подходящий для меня — это либо чемпионат Испании, либо Германии. Там много скоростных футболистов, есть зависимость от скорости. Там я могу себя больше показать, — приводит слова Глебова «Матч ТВ».