Карпин высказался о перспективах Джикии

Тренерский штаб сборной России не рассматривал приглашение защитника Георгия Джикии на товарищеские матчи в ноябре. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В последний раз Джикия сыграл за сборную России 16 октября 2023 года в матче против команды Кении.

"Георгию Джикии нужно играть, играть хорошо для попадания в сборную России. Сейчас мы не общались по этой теме", - сказал Карпин.

Джикии 31 год, летом он перешел на правах свободного агента в "Антальяспор". Он провел 13 матчей, забив 2 мяча.

