В РФС раскрыли, как сборная США относится к возможному матчу с Россией

У сборной США нет негативного отношения к потенциальному товарищескому матчу с национальной командой России. Об этом в комментарии РИА Новости заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«У них хорошее отношение (к нам). Понятно, они тоже ориентируются на позицию политического руководства своей страны. Но нет позиции, что «мы не хотим с вами играть» или «не готовы это обсуждать», — сказал Митрофанов.

О возможности проведения товарищеского матча между российскими и американскими футболистами высказывался глава МИД РФ Сергей Лавров. 7 ноября Митрофанов заявил, что переговоры по матчу временно приостановлены, и объяснил причину.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.