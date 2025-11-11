В РФС раскрыли отношение сборной США к возможному матчу с Россией

Газета.Ru

У сборной США нет негативного отношения к потенциальному товарищескому матчу с национальной командой России. Об этом в комментарии РИА Новости заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

В РФС раскрыли, как сборная США относится к возможному матчу с Россией
© Global Look Press
«У них хорошее отношение (к нам). Понятно, они тоже ориентируются на позицию политического руководства своей страны. Но нет позиции, что «мы не хотим с вами играть» или «не готовы это обсуждать», — сказал Митрофанов.

О возможности проведения товарищеского матча между российскими и американскими футболистами высказывался глава МИД РФ Сергей Лавров. 7 ноября Митрофанов заявил, что переговоры по матчу временно приостановлены, и объяснил причину.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Главное сейчас
Главное сейчас