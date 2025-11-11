В ЦСКА рассказали о важности букмекеров

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о важности букмекеров для клуба. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бабаев выразил обеспокоенность возможными последствиями повышения налогов для букмекерских компаний. Он заявил, что значительная часть бюджета клуба формируется за счет партнерства с букмекерами, а роль этих компаний в финансировании спорта — не только футбола, но и других дисциплин — в России крайне велика.

По мнению Бабаева, если новые налоговые изменения вступят в силу, букмекеры будут вынуждены сократить или вовсе прекратить поддержку ряда проектов, что ударит по развитию различных видов спорта. Руководитель ЦСКА подчеркнул, что необходимо искать баланс — иначе в перспективе доходы государства от налога могут даже снизиться из-за ухода компаний с рынка и уменьшения их деятельности.

После 15 матчей ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 33 очка. Лидирует «Краснодар», опережающий армейцев по дополнительным показателям.