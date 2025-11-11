Экс-футболист «Зенита» назвал фаворита РПЛ

Бывший защитник «Зенита» Данила Хотулёв, ныне выступающий за «Оренбург», подвёл итоги первого круга Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Он выбрал лучшего футболиста по итогам 15 туров чемпионата — это Мирлинд Даку из «Рубина». Также Хотулёв обозначил главного фаворита РПЛ — это «Краснодар».

«Для меня лучший футболист лиги после первого круга — Даку. «Рубин» зависит от него настолько, насколько ни одна другая команда не зависит от своего игрока. Главный претендент на чемпионство — «Краснодар». Мне нравится, как команда играет. У них стала гораздо более сильная скамейка запасных по сравнению с прошлым сезоном», — цитирует Хотулёва Metaratings.