«Рубин» пригласил на просмотр белорусского защитника

«Рубин» пригласил на просмотр защитника из Белоруссии
Казанский «Рубин» пригласил на просмотр защитника дзержинского «Арсенала» Ивана Орешкевича, сообщает пресс‑служба футбольного клуба из Белоруссии.
Просмотр 20‑летнего белорусского футболиста продлится до 19 ноября.
Орешкевич в нынешнем сезоне сыграл в девяти матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
«Рубин» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
