«Рубин» пригласил на просмотр белорусского защитника

Казанский «Рубин» пригласил на просмотр защитника дзержинского «Арсенала» Ивана Орешкевича, сообщает пресс‑служба футбольного клуба из Белоруссии.

Просмотр 20‑летнего белорусского футболиста продлится до 19 ноября.

Орешкевич в нынешнем сезоне сыграл в девяти матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

«Рубин» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

