Вратарь ПСЖ не согласовал ответ на травлю с менеджером клуба по соцсетям

Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье самостоятельно написал пост в ответ на критику и обвинения в фашизме после обвинений из-за лайка под политическим видео в социальной сети. Как сообщает издание L`Equipe, вратарь не согласовал свою публикацию с клубом и с личным менеджером по соцсетям.

«Он написал длинное сообщение около четырёх утра, чтобы утихомирить шум и успокоить нервы. Его спонтанная реакция типична для него: это реакция простого молодого человека с твёрдыми убеждениями, который выражает себя собственными словами. Не беспокоясь о формальностях и уделяя больше внимания содержанию, чем форме», — написал журналист издания Венсан Дюлюк.

В своём посте Шевалье заявил, что лайк был поставлен неосознанно, а также посетовал на травлю в адрес себя и своей семьи.