Ямаль вновь пропустит матчи сборной Испании

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль исключен из состава сборной Испании по футболу на матчи отборочного раунда чемпионата мира 2026 года, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

15 ноября испанцы в гостях сыграют против сборной Грузии, 18 ноября - дома с командой Турции.

"Медицинская служба RFEF выражает свое удивление и обеспокоенность, узнав в понедельник, в день начала официального тренировочного сбора с национальной командой, что Ламин Ямаль тем же утром прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения дискомфорта в области лобка. Данная процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского персонала сборной Испании, подробности стали известны только из отчета, полученного вечером, в котором содержалась медицинская рекомендация об отдыхе в течение 7-10 дней. Учитывая сложившуюся ситуацию и всегда ставя здоровье, безопасность и благополучие игрока на первое место, Королевская испанская федерация футбола приняла решение освободить спортсмена от текущего сбора", - говорится в сообщении.

13 сентября "Барселона" сообщила о травме Ямаля, последний матч на тот момент игрок провел 7 сентября в составе сборной Испании в отборе к чемпионату мира против команды Турции (6:0), отыграв 73 минуты и отметившись двумя результативными передачами. Из-за повреждения он пропустил четыре игры "Барселоны", футболист вернулся к тренировкам 26 сентября. Спустя две встречи Ямаль вновь получил повреждение, пропустив матч чемпионата Испании с "Севильей" (1:4) и две игры сборной Испании в квалификации на мировое первенство, в которых она на своем поле переиграла команды Грузии (2:0) и Болгарии (4:0).

Ямалю 18 лет, он является воспитанником "Барселоны". Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также форвард становился чемпионом Испании в 2023 году. В текущем сезоне Ямаль в 11 матчах различных турниров за "Барселону" отметился 6 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

По итогам четырех туров сборная Испании возглавляет турнирную таблицу отборочного раунда на чемпионат мира, набрав 12 очков. Следом идут команды Турции (9), Грузии (3) и Болгарии (0). Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Турнир примут США, Канада и Мексика.