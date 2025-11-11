Моуринью оставил «Фенербахче» счет на тысячи евро

Португальский тренер Жозе Моуринью оставил после себя неоплаченный счет за проживание в отеле Four Seasons во время работы в стамбульском футбольном клубе «Фенербахче». Об этом сообщает Marca.

© Lenta.ru

По информации источника, сумма составила 747 тысяч евро (более 70 миллионов рублей). Отмечается, что Моуринью жил в гостинице около 15 месяцев, с момента назначения главным тренером «Фенербахче» и до увольнения в августе. Кто именно должен погасить задолженность — сам специалист или клуб — пока не ясно.

29 августа «Фенербахче» уволил Моуринью. Он работал с командой один сезон и привел клуб к серебряным медалям чемпионата Турции.

После Моуринью возглавил португальскую «Бенфику». Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2026/2027.