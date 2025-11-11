Семин дал совет тренеру Станковичу

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин дал совет наставнику столичного «Спартака» Деяну Станковичу. Его слова приводит РИА Новости.

«Станковичу надо терпеть и выправлять ситуацию. Психологическое состояние - это тоже работа тренера. Такие ситуации бывают, когда место команды в турнирной таблице не соответствует ожиданиям. «Спартак» - команда, которая должна бороться за чемпионское звание и периодически выигрывать», — заявил он.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.