Назван будущий главный игрок «Динамо»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил перспективы молодого голкипера московского «Динамо» Курбана Расулова, который дебютировал на уровне Мир Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. Специалист считает, что Расулов может стать основным голкипером бело-голубых в долгосрочной перспективе.

«Курбан Расулов нравится, предпосылки к тому, что он может стать первым номер «Динамо» на долгое время есть. Но если он не снизит к себе требования, если вы его не захвалите в прессе, а он это будет слушать и думать, что уже всего добился. В обратном случае может и не стать», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.