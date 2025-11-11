Ямаля исключили из сборной Испании из-за лечения лобка

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила об исключении нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля из состава сборной Испании на ближайшие матчи.

Сборная Испании проведет игры отборочного турнира к чемпионату мира против команд Грузии (15 ноября) и Турции (18 ноября).

Сообщается, что в день начала тренировочных сборов национальной команды Ямаль провел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения боли в лобковой области без уведомления медицинского персонала сборной. В отчете сказано, что форварду рекомендован отдых в течении 7–10 дней.

После случившегося RFEF приняла решение исключить 18‑летнего нападающего из состава сборной на международные встречи.

Чемпионат мира‑2026 пройдет в июне‑июле в США, Канаде и Мексике.