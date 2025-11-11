Ямаль исключен из сборной Испании, так как не уведомил команду о процедуре для лечения лобка

Матч ТВ

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила об исключении нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля из состава сборной Испании на ближайшие матчи.

Ямаля исключили из сборной Испании из-за лечения лобка
© Global Look Press

Сборная Испании проведет игры отборочного турнира к чемпионату мира против команд Грузии (15 ноября) и Турции (18 ноября).

Сообщается, что в день начала тренировочных сборов национальной команды Ямаль провел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения боли в лобковой области без уведомления медицинского персонала сборной. В отчете сказано, что форварду рекомендован отдых в течении 7–10 дней.

После случившегося RFEF приняла решение исключить 18‑летнего нападающего из состава сборной на международные встречи.

Чемпионат мира‑2026 пройдет в июне‑июле в США, Канаде и Мексике.

Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости