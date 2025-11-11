Сборную Перу встретили караваем

Пресс-служба РФС сообщила, что национальная команда Перу прибыла в Санкт-Петербург, игроков и тренерский штаб перуанцев встретили с караваем. Сборная России сыграет с Перу на «Газпром Арене» в среду, 12 ноября.

«Сборная Перу прибыла в Санкт-Петербург. Встретили дорогих гостей с караваем, а перуанские болельщики добавили южноамериканского колорита», — сказано в сообщении пресс-службы РФС, которое было опубликовано в телеграм-канале организации.

В ноябре сборная России сыграет также с Чили. Эта встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт» 15 ноября. С конца февраля 2022 года все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.