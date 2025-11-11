«Челябинск» и «Уфа» сыграли в формах, полностью покрытых рекламой – с 20 лого на футболках и шортах

Sports.ru

В понедельник клубы провели матч Pari Первой лиги, завершившийся победой «Челябинска» (2:1).

Российские клубы сыграли в формах, полностью покрытых рекламой
© РИА Новости

Обе команды в рамках коллаборации с «Яндекс Маркетом» вышли на поле в форме, заполненной рекламными логотипами: у каждой было по 20 брендов на экипировке.

© sports.ru
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости