Нападающий Левандовски может завершить карьеру

Нападающий Роберт Левандовски не исключает завершения карьеры в том случае, если «Барселона» не предложит ему новый контракт.

Соглашение 37-летнего поляка и каталонцев рассчитано до 30 июня 2026 года. Приоритет Роберта – остаться в «Барсе». Ему и его семье комфортно в городе и клубе настолько, что футболиста не слишком привлекает вариант с отъездом в экзотическую страну, например, в Саудовскую Аравию, даже ради больших денег. Форвард хочет жить в Барселоне и продолжать играть за клуб.

Однако сине-гранатовые до сих пор не приняли решения о будущем игрока. С одной стороны, в клубе отмечают результативную игру Левандовского, с другой – понимают, что в случае его ухода появятся средства на зарплату более молодого нападающего на годы.

Левандовски не требует для себя никакой особой роли. Он считает, что его может вносить вклад в игру «Барселоны» как минимум в следующем сезоне – он даже готов принять сокращение игрового времени или смириться со статусом запасного игрока в случае прихода другого форварда, однако хочет продолжать выступать на высшем уровне.

При этом, по данным Diario Sport, завершение карьеры больше не считается чем-то нереальным. Если «Барселона» не предложит Роберту новый контракт, а другие предложения не устроят его ни в профессиональном, ни в личном плане, Левандовски может уйти из футбола.

В «Барсе» отмечают, что не будут спешить с решением – «впереди еще много месяцев». И сам Левандовски публично заявлял, что пока рано принимать решение о будущем.