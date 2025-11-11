Выяснилось, может ли Акинфеев вернуться в сборную

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал возможное возвращение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду.

"Я не вижу смысла об этом говорить с ним сейчас, потому что мы уже с Игорем эту тему обсуждали", - сказал Кафанов в интервью "Матч ТВ".

Игорь Акинфеев принял участие в 111 матчах за сборную России, 48 из которых сыграл "на ноль". В составе национальной команды доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года и завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

В текущем сезоне за "армейцев" Игорь Акинфеев принял участие в 11 играх, две из которых завершились "всухую".