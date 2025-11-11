Винисус Жуниор подвергся насмешкам

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор подвергся насмешкам со стороны болельщиков «Райо Вальекано» и ответил им.

В 12-м туре Ла Лиги «Мадрид» в гостях сыграл вничью с «Райо» (0:0), 25-летний футболист провел на поле весь матч.

В программе El Día Después в эфире Movistar+ рассказали о пикировках фанатов хозяев и бразильца. По ходу игры с большинства секторов «Кампо де Вальекас» периодически раздавалась кричалка «Пляжный мяч, Винисиус, пляжный мяч!», ставшая популярной на испанских стадионах после того, как игрок «Мадрида» занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» в 2024 году.

Кроме того, обмен репликами с болельщиками происходил, когда Винисиус приближался к лицевой линии, тогда ультрас «Райо» кричали ему: «Ты ужасен!» На что вингер с улыбкой отвечал несколько раз по ходу матча: «Не ужасен, вы же знаете».

Во время прохода по флангу, завершившегося выходом мяча за пределы поля, фанаты снова словесно атаковали бразильца. А он ответил: «Вы платите за год, чтобы смотреть на меня», вероятно, имея в виду покупку сезонных абонементов.