Экс-нападающий «Зенита»: Станкович знает, что уволен

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин считает, что эмоциональные срывы главного тренера «Спартака» Деяна Станковича связаны с его неминуемым увольнением.

© ФК "Спартак"

«Я знаю Деяна как прекрасного игрока и достаточно молодого специалиста со своими идеями. Из его выходок я делаю вывод: он знает, что уже уволен, поэтому есть такая защитная реакция», – сказал Гасилин.

Станкович проводит второй сезон в «Спартаке», после 15-го тура РПЛ красно-белые набрали 25 очков и идут на шестом месте с отставанием от лидирующих ЦСКА и «Краснодара» в восемь очков.

Ранее Станкович заявил, что готов к отставке и хочет домой к жене и дочери.

Кандидатами на замену сербу рассматриваются испанцы Альберт Риера и Луис Гарсия. Первый лидирует в словенском чемпионате с «Целе», второй работал с «Алавесом» и «Мальоркой» в Ла Лиге.

Гасилин – воспитанник «Зенита», завершил профессиональную карьеру в 2021 году.