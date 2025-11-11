Семин: «Журналисты к Станковичу чересчур негативно относятся»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин призвал журналистов более корректно относится к тренеру «Спартака» Деяну Станковичу.

Серб после матча с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ вступил в перепалку с репортером «Матч ТВ» во время флеш-интервью после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое». Позже «Спартак» принес извинения Адаму Ахмадову.

«Журналисты должны поправить уровень корректности и этики на пресс-конференциях. Они чересчур негативно относятся к Станковичу», – сказал Семин.