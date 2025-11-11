ЧМ-2026 станет для Роналду последним

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпион мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, станет для него последним. Впервые португалец принял участие в главном футбольном турнире в 2006-м году.

«Станет ли следующий чемпионат мира последним для меня? Конечно, это правда, ведь мне будет 41 год, и я думаю, что в этом великолепном турнире, я не знаю… Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом», — приводит слова Роналду с интервью на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии издание Mundo Deportivo,

Криштиану Роналду выступает за сборную Португалии с августа 2003 года. Всего на его счету 225 матчей в составе национальной команды, в которых он отметился 143 голами и 46 результативными передачами. В 2016-м году Роналду стал с Португалией чемпионом Европы, а в 2015-м и 2019-м годах выигрывал Лигу Наций УЕФА.