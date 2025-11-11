Карпин и Головин оставили записи в книге для почетных гостей кладбища

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и полузащитник национальной команды Александр Головин отметились в числе почётных гостей Пискарёвского кладбища в Санкт-Петербурге. Утром 11 ноября футболисты сборной возложили цветы к мемориалу жертв блокады Ленинграда.

«Накануне игры с Перу наша команда в полном составе посетила Пискарёвское мемориальное кладбище. Футболисты и тренеры почтили память защитников блокадного Ленинграда и мирных жителей, погибших в Великой Отечественной войне, после чего Валерий Карпин и Александр Головин оставили записи в книге для почётных гостей», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России в телеграм-канале.

В среду, 12 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с командой Перу в Санкт-Петербурге.