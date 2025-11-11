«Милан» хочет продлить контракт с 40-летним игроком

Итальянский «Милан» планирует продлить контракт с 40-летним новичком клуба Лукой Модричем. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, хорватский полузащитник настолько впечатлил всех в клубе, что руководство убеждено в целесообразности продолжения сотрудничества.

Лука Модрич присоединился к «Милану» летом 2025 года в статусе свободного агента. Хавбек подписал с итальянским клубом контракт на один сезон — до лета 2026-го. Сообщается, что в договоре есть опция продления соглашения ещё на сезон.

По данным источника, изначально в «Милане» собирались оценить уровень хорвата и принять решение весной, но теперь клуб не сомневается в необходимости сохранения футболиста. С момента своего перехода Модрич провёл 12 матчей за «Милан», забил гол и отметился двумя результативными передачами.