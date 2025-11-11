Роналдо раскритиковал Роналду

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо считает, что громкие заявления пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду свидетельствуют о том, что португалец чересчур уверен в себе.

Ранее Роналду заявил, что несправедливо определять лучшего игрока в истории футбола по победам на чемпионатах мира.

— Некоторые люди очень самоуверенны. Я предпочитаю, чтобы о мне говорили другие, а не я сам. Он один из лучших игроков в истории, но лучший ли? Я с этим не согласен. Но я уважаю его мнение, он один из лучших в истории, и я бы даже сказал, что он входит в топ‑10, — приводит слова Роналдо Footmercato.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов. В своей профессиональной карьере португалец забил 953 гола.