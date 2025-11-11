Акинфеева назвали гордостью России

Бывший вратарь раменского «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински заявил, что восхищается голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и назвал его гордостью России.

— Почти 15 лет, как я ушел из России, а Акинфеев до сих пор играет! Это заслуживает уважения. К нему в свое время был интерес от многих клубов топ‑5 лиг Европы, когда он играл с ЦСКА в еврокубках. Гордость России, он побил все рекорды, связанные с преданностью клубу. Здоровье у него хорошее, наверное, — цитирует Кински «Советский спорт».

Акинфееву 39 лет, он дебютировал в основной команде ЦСКА в 2003 году. В составе армейцев голкипер провел 809 матчей, в 335 из которых оставил ворота «сухими».

По итогам 15 туров МИР Российской премьер‑лиги ЦСКА с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче команда Фабио Челестини 22 ноября в гостях сыграет со «Спартаком».

