Дзюба: в "Динамо" много хороших футболистов, но качества игры никакого нет

Нападающий "Акрона" Артём Дзюба прокомментировал победу команды над московским "Динамо" (2:1) в 15-м туре РПЛ.

"В "Динамо" много хороших футболистов, но качества игры никакого нет. На мой взгляд, им не хватает лидера. Вожака, который поведёт команду за собой", - сказал Дзюба в интервью "РБ Спорт".

Матч между "Динамо" и "Акроном" проходил в субботу, 8 ноября на стадионе "ВТБ Арена". Игра завершилась победой тольяттинцев со счётом 2:1.

После 15 сыгранных туров бело-голубые находятся на 10 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками. Последняя их домашняя победа была 23 августа против "Пари НН" (3:0).

Напомним, что Валерий Карпин возглавил команду этим летом. Он также продолжает работу в сборной России.