Дом футболиста "Челси" ограбили

Дом футболиста "Челси" Стерлинга ограбили
Дом нападающего лондонского футбольного клуба "Челси" Рахима Стерлинга был ограблен. Об этом сообщает газета The Telegraph.
По информации газеты, на момент ограбления футболист находился дома со своей семьей. Стерлинг и его семья не пострадали. Личности подозреваемых были установлены, но, как утверждает Daily Mail, они уже покинули страну.
Стерлинг уже подвергался ограблению. Это произошло в 2022 году. В тот момент в доме никого не было. Из-за происшествия Стерлинг покинул расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре, пропустив матч 1/8 финала против сборной Сенегала (3:0).
Стерлингу 30 лет. Также он выступал за английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал".