Карпин рассказал, поедет ли он на чемпионат мира 2026 года
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не поедет на чемпионат мира 2026 года, передает Sport24.
«Нет, не хочу. У меня нет на это времени», — сказал Карпин.
В ноябре 2025 года сборная России сыграет товарищеские матчи с Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.