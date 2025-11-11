Функционер Андреев назвал лучшую команду первого круга РПЛ

Футбольный функционер Дмитрий Андреев в беседе с Rusfootball.info рассказал, какие команды считает лучшими по итогам первого круга РПЛ.

© ФК "Оренбург"

"Кого могу отметить? На данный момент это "Краснодар" и ЦСКА. Мне нравится, как играют эти команды. Мусаев второй год подряд делает отличную работу, ведет клуб ко второму чемпионству. А Челестини новый для РПЛ, но с ходу показывает себя. Это заслуживает уважения", - сказал Андреев.

После 15 сыгранных туров чемпионата России "Краснодар" под руководством Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 33 очка. "Быки" по дополнительным показателям обходят ЦСКА, у которого аналогичное количество баллов.

Отметим, что "Краснодар" - действующий чемпион России.