Лионель Месси рассказал, как переход в МЛС повлиял на его жизнь

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей адаптации в МЛС. Футболист выступает за команду из Флориды с 2023 года.

«Мы [с семьёй] наслаждаемся каждым днём, живём по-другому, потому что стало спокойнее, без такого давления, я всегда этого хотел – побеждать и достигать всех наших целей. Конечно, стремление к победам по-прежнему есть, но давление другое, и это делает жизнь более спокойной, и есть возможность наслаждаться общением с семьёй, детьми, получается ходить на тренировки, на матчи, проводить гораздо больше времени дома, возвращаясь домой, думая не так много о футболе, а больше о других вещах. И это, нравится вам или нет, заставляет жить по-другому, потому что часто бывало, что результаты и ежедневная рутина меня утомляли, иногда я приходил домой в плохом настроении, и всё было иначе, так что мы счастливы здесь», — приводит слова Месси Sport.es.