Абаскаль объяснил увольнение Станковича

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил «Матч ТВ», что руководство клуба хочет видеть команду на первом месте в РПЛ, поэтому было принято решение расстаться с тренером Деяном Станковичем.

Во вторник «Спартак» объявил о расторжении контракта со Станковичем по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Вадим Романов, входивший в тренерский штаб сербского специалиста. «Спартак» с 25 очками занимает шестое место после первого круга МИР РПЛ.

— Увольнение любого тренера всегда имеет причины. «Спартак» — это клуб с большими амбициями, нынешнее положение не может их устраивать. Они хотели бы добиться лучших результатов и быть на первом месте. Однако тяжело судить о таких вещах, когда не находишься внутри команды, — сказал Абаскаль «Матч ТВ».

Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. По итогам сезона‑2024/25 «красно‑белые» заняли четвертое место в чемпионате России.

