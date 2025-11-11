Шикунов: «Слава богу, Станкович покинул «Спартак», он больше не будет нас раздражать. Мы все этого ждали»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов заявил «Матч ТВ», что решение об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера футбольного клуба назревало. Во вторник «Спартак» объявил, что расторг соглашение с Станковичем по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста. — Наконец‑то «Спартак» решился и убрал Станковича. Наконец‑то в клубе приняли правильное решение. Пусть футболисты в спокойной обстановке подготовятся к матчу с ЦСКА, и мы увидим нормальный футбол. Слава богу, Деян покинул «Спартак», он больше не будет нас раздражать. Мы все этого ждали, он нас довел уже, — сказал Шикунов «Матч ТВ». «Спартак» после первого круга МИР РПЛ набрал 25 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. В следующем туре «красно‑белые» 22 ноября примут ЦСКА. Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. По итогам сезона‑2024/25 «красно‑белые» заняли четвертое место в чемпионате России. Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.