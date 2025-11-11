Кавазашвили о уходе Станковича из «Спартака»: «Очень неожиданно»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил «Матч ТВ», что уход Деяна Станковича с поста главного тренера «красно‑белых» стал для него неожиданностью.

© Матч ТВ

Во вторник «Спартак» объявил, что расторг соглашение со Станковичем по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста.

— Для меня это очень неожиданно. Он, как горячий сербский гражданин, не смог пережить состояние, которое присутствует в команде. Он сам считает, что не справился со своими обязанностями. Мне его по‑человечески жаль. Хочу предупредить иностранных тренеров, который хотят работать в российских командах — здесь очень сложно работать. У нас другой менталитет, нужно к каждому находить индивидуальный подход — и к игроку, и к чиновнику в клубе, — сказал Кавазашвили «Матч ТВ».

«Спартак» после первого круга МИР РПЛ набрал 25 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы. Станкович работал в команде с 2024 года.

Прямые трансляции матчей чемпионата России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.