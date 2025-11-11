Ринат Билялетдинов — об уходе Станковича: «В «Спартаке» пошли навстречу его желаниям»
Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил «Матч ТВ», что руководство московского «Спартака» исполнило желание Деяна Станковича, который покинул пост главного тренера команды.
Во вторник «Спартак» объявил, что расторг соглашение с Станковичем по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста. После матча ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (3:1) Станкович заявил, что «устал от того, что происходит вокруг» и хочет «домой, к жене и дочке».
— Станкович и так всем видом домой просился. В «Спартаке» пошли навстречу его желаниям. Мне кажется, он мог бы еще поработать. Он в какой‑то момент начал справляться со своей излишней эмоциональностью. У него еще могли пойти дела в гору.
— Какой бы тренер мог подойти «Спартаку»?
— Я думаю, что они опять будут искать иностранца. Изначально была такая установка. Наши тренеры не для «Спартака», — сказал Билялетдинов «Матч ТВ».
«Спартак» после первого круга МИР РПЛ набрал 25 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре «красно‑белые» 22 ноября примут ЦСКА.
Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. По итогам сезона‑2024/25 «красно‑белые» заняли четвертое место в чемпионате России.
