Дасаев заявил, что хотел бы видеть Аленичева в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев заявил «Матч ТВ», что ожидал ухода Деяна Станковича с поста главного тренера московской команды, отметив, что хотел бы видеть на этом посту экс‑полузащитника «красно‑белых» Дмитрия Аленичева.

Во вторник «Спартак» объявил, что расторг соглашение со Станковичем по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста.

— Наверное, все шло к этому, и в том году ничего не показали, и в этом. Хотелось бы русского тренера видеть, но тут уже решит руководство. Отставка Станковича была очевидной.

— Вы бы хотели видеть Аленичева в «Спартаке»?

— Мне бы хотелось, конечно. Я буду только за, — сказал Дасаев «Матч ТВ».

«Спартак» после первого круга МИР РПЛ набрал 25 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем матче «красно‑белые» 22 ноября примут ЦСКА.

