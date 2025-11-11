Дасаев: «Отставка Станковича была очевидной. Хотел бы видеть Аленичева в «Спартаке»

Матч ТВ

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев заявил «Матч ТВ», что ожидал ухода Деяна Станковича с поста главного тренера московской команды, отметив, что хотел бы видеть на этом посту экс‑полузащитника «красно‑белых» Дмитрия Аленичева.

Дасаев заявил, что хотел бы видеть Аленичева в «Спартаке»
© ТАСС

Во вторник «Спартак» объявил, что расторг соглашение со Станковичем по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста.

— Наверное, все шло к этому, и в том году ничего не показали, и в этом. Хотелось бы русского тренера видеть, но тут уже решит руководство. Отставка Станковича была очевидной.

— Вы бы хотели видеть Аленичева в «Спартаке»?

— Мне бы хотелось, конечно. Я буду только за, — сказал Дасаев «Матч ТВ».

«Спартак» после первого круга МИР РПЛ набрал 25 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем матче «красно‑белые» 22 ноября примут ЦСКА.

Прямые трансляции матчей чемпионата России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Главное сейчас
Матч ТВ: главные новости
Главное сейчас
Матч ТВ: главные новости