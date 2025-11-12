Экс-футболист "Челси" попал в больницу из-за проблем с сердцем

Бразильский футболист Оскар госпитализирован в одну из больниц Сан-Паулу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила пресс-служба бразильского "Сан-Паулу", за который выступает футболист.

Во время прохождения медицинского обследования у Оскара обнаружили кардиологические изменения. По информации портала Globo, игрок выполнял упражнение на велотренажере, упал в обморок и находился без сознания около двух минут. Как отмечает источник, футболист может завершить карьеру из-за возникших проблем со здоровьем. Он наблюдается у кардиолога с августа, когда у него впервые обнаружили проблемы с сердцем. Тогда футболист смог получить разрешение, чтобы продолжить выступления на профессиональном уровне, но сообщил родным, что завершит карьеру, если она будет угрожать его жизни.

"Игрока доставили в больницу, где в настоящее время он находится в стабильном состоянии и под наблюдением для проведения дальнейших тестов с целью уточнения диагноза. В соответствии со стандартной процедурой и с учетом конфиденциальности новая информация будет опубликована, как только она появится от медицинской бригады и будет согласована с футболистом", - говорится в заявлении клуба.

Оскару 34 года, он является воспитанником "Сан-Паулу", в клуб полузащитник вернулся в январе 2025 года. До этого бразилец играл за бразильский "Интернасьонал", китайский "Шанхай Порт" и английский "Челси", в составе которого дважды стал чемпионом Англии и по разу победил в Кубке английской лиги и Лиге Европы. С "Шанхаем" футболист трижды выиграл национальное первенство и по разу - кубок и суперкубок страны.

За сборную Бразилии на счету Оскара 48 матчей, в которых он отметился 12 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Последний матч за национальную команду он провел в 2015 году. В ее состава футболист стал победителем Кубка конфедераций (2013). Также Оскар побеждал на молодежном чемпионате мира (2011) и становился серебряным призером Олимпийских игр (2012).

"Сан-Паулу" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. На счету команды 45 очков по итогам 33 туров. Следующий матч "Сан-Паулу" проведет в ночь на 21 ноября по московскому времени на выезде против "Коринтианса".