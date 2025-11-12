Выяснилось, кто может возглавить "Спартак"

Стало известно, кто может стать новым главным тренером московского "Спартака".

По информации источника, в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера столичного "Спартака" руководство красно-белых рассматривает Станислава Черчесова, который на данный момент занимает аналогичную должность в "Ахмате".

Вчера, 11 ноября, московский "Спартак" объявил о расторжении контракта с главным тренером Деяном Станковичем по обоюдному соглашению сторон. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года - под его руководством красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 57 очков в 30 встречах.

Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского "Ахмата" в августе текущего года. Напомним, что российский специалист уже работал в качестве главного тренера "Спартака" - с 2007 по 2008 год, а ранее выступал за красно-белых в качестве голкипера.