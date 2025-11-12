В «Динамо» прокомментировали слухи об отставке Карпина

В московском «Динамо» опровергли слухи об отставке главного тренера Валерия Карпина в период ноябрьской международной паузы.

© ФК «Динамо»

«Данная информация не соответствует действительности», – сказали в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что руководство бело-голубых недовольно результатами команды при тренере, его поведением на пресс-конференциях и атмосферой в раздевалке.

После 15-го тура «Динамо» идет на 10-м месте в РПЛ. Карпин возглавил клуб летом, ранее не завоевал ни одного трофея в тренерской карьере.

Летом под Карпина клуб усилился на 23 млн евро – третий показатель в лиге после «Зенита» и «Спартака». Заявка москвичей оценивается в 107 млн евро, что делает ее четвертой самой дорогой в лиге.

Под руководством Карпина играют его экс-подопечные по «Ростову» Данил Глебов и Максим Осипенко, зимой могут перебраться Илья Вахания и Виктор Мелехин.