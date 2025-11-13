Бубнов: игроки «Динамо» «сливают» Карпина

Александр Бубнов допустил, что игроки «Динамо» «сливают» Карпина
Футбольный эксперт Александр Бубнов допустил, что футболисты московского «Динамо» «сливают» главного тренера команды Валерия Карпина. Ранее такое мнение высказал популярный стример Илья Мэддисон, являющийся болельщиком бело-голубых.
— Александр Викторович, допускаете, что это правда?
— Да, допускаю, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Бело-голубые завершили первый круг Мир РПЛ на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 17 очков по результатам 15 проведённых встреч. Валерий Карпин возглавил «Динамо» минувшим летом. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо».