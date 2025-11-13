Бубнов: игроки «Динамо» «сливают» Карпина

Футбольный эксперт Александр Бубнов допустил, что футболисты московского «Динамо» «сливают» главного тренера команды Валерия Карпина. Ранее такое мнение высказал популярный стример Илья Мэддисон, являющийся болельщиком бело-голубых.

— Александр Викторович, допускаете, что это правда?

— Да, допускаю, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Бело-голубые завершили первый круг Мир РПЛ на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 17 очков по результатам 15 проведённых встреч. Валерий Карпин возглавил «Динамо» минувшим летом. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо».