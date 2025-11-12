Станкович обвинил игроков «Спартака» в поражении от ЦСКА весной. Тренер заявил, что состав не позволяет бороться за высокие места («Чемпионат»)

11 ноября «Спартак» сообщил об отставке главного тренера команды Деяна Станковича.

Станкович обвинял игроков «Спартака» в неудачах команды
«Надлом в отношениях тренера и футболистов произошел еще весной. Тогда «Спартак» обыграл «Зенит» и боролся за титул. Но случилось поражение от махачкалинского «Динамо», а следом и в дерби с ЦСКА. После матча Станкович заявил в раздевалке, что состав команды не позволяет бороться за высокие места, а вина за поражение лежит на игроках», – сообщил источник «Чемпионата».

В апреле этого года «Спартак» проиграл ЦСКА (1:2) в матче 26-го тура Мир РПЛ в прошлом сезоне.

