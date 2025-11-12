Названы идеальные соперники для сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал «Матч ТВ», каких соперников он бы посчитал идеальными для команды.

Национальная команда России 12 ноября примет в Санкт‑Петербурге сборную Перу, а 15 ноября встретится со сборной Чили в Сочи.

— Соперники, которые сейчас есть у сборной России — близки к идеальным?

— Нет, в идеале были бы Испания, Франция, Аргентина, Бразилия. Кто там еще есть в топ‑10? Какие‑то из этих стран.

— Быстро удается переключаться в голове между работой в московском «Динамо» и сборной России?

— Вполне. Это даже помогает в какие‑то моменты, — сказал Карпин «Матч ТВ».

