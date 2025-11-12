Объявлено, сколько билетов продано на матч сборных России и Перу

Российский футбольный союз (РФС) реализовал более 40 тыс. билетов на товарищеский матч сборных России и Перу в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Матч между командами состоится на "Газпром Арене" 12 ноября и начнется в 20:00 мск.

11 ноября сборная России провела открытую тренировку. В ней приняли участие все 28 футболистов, в том числе приехавший в расположение команды позже остальных вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов.